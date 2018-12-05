Политика Луценко хочет закрывать в стране спортшколы, чтобы не растить сильных титушек

2018-12-06 08:12 177

Глава ГПУ озвучил жесткий и неспортивный способ борьбы с титушками.  Юрий Луценко заявил, что спортивные клубы и охранные стуктуры, которые предоставляют титушек для разного рода провокаций и рейдерских захватов, будут закрывать.

Об этом он сказал во вторник, 4 декабря, во время совещания руководства правоохранительных органов в Одессе.

"Мы также будем отрабатывать исполнителей. Охранные структуры области, спортивные школы должны осознать, что наличие их работников и посетителей в силовых акциях на улицах отзовется, собственно, для этих структур и их владельцев. Если найдется титушка, то отвечать будет и его клуб, и владелец клуба. То же касается и охранных структур - отвечать будет и охранная фирма, и ее владелец", - приводит слова главы ГПУ УНИАН.

С одной стороны логика генпрокурора вполне очевидна - "нет спортклуба - нет и сильных парней, способных творить беспредел". С другой стороны эксперты напоминают, куда именно выслана дорога благими намерениями, и опасаются, что в голову Юрию Витальевичу придет суровая мысль "нет в стране мужчин - нет титушек и провокаторов ."

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