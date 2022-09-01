ВОЙНА В Украине Под Киевом горят торфяники: киевлян просят закрывать окна

2022-09-01 21:00

 

Под Киевом продолжается ликвидация возгораний торфяников. ГСЧС Киевской области отмечает, что явление сезонное и волноваться нет причин. Между тем, КГГА призывает жителей столицы ограничить пребывание на улице и закрывать окна.

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"В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Возгорание торфа произошли в Бучанском и Вышгородском районах", - отметили в КГГА в Telegram.

Детали

Тем временем ГУ ГСЧС в Киевской области призвало граждан сохранять спокойствие. "Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируема! Нет причин для паники, ведь сейчас это сезонное явление! В случае обнаружения очагов возгорания звоните в Службу спасения 101!" - отметили в управлении ГСЧС в Telegram.

По данным ГСЧС Киевской области, по состоянию на 12:00 продолжается ликвидация торфяных пожаров:

  • Вышгородский район, село Сосновка, площадь горения 2,75 га. 
  • Бучанский район, село Михайловская-Рубежовка, площадь горения 0,02 га. 
  • село Стоянка, пойма реки Ирпень, площадь горения 0,7 га.
  • село Здвижовка, пойма реки Здвиж, площадь горения 0,2 га, отдельными очагами. 
  • село Шибеное, пойма реки Здвиж, площадь горения 0,3 га, отдельными очагами. 
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