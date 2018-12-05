Политика Украина экстренно созывает ядерные государства: что произошло

2018-12-05 16:41 1425

 

Украина потребовала от подписантов Будапештского меморандума провести срочные консультации для обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии России.

"25 ноября 2018 Российская Федерация осуществила очередной акт вооруженной агрессии против Украины путем вооруженного нападения на корабли Военно-морских сил Украины в Черном море и Керченском проливе. Это дерзкое и коварное нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014 года", – сказано в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что 24 года назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, Соединенными Штатами Америки и Россией в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"В частности, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Именно эти гарантии сделали возможным принятие Верховной Радой Украины Закона Украины о ратификации ДНЯО", – подчеркнули дипломаты.

В МИД подчеркнули, что Украина рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности и требует от России в полной мере придерживаться взятых обязательств.

"Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия, подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения. 27 ноября 2018 Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 Меморандума, обратилось к странам-подписантов Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины", – сказано в заявлении.

Уточняется, что только действенные шаги станут залогом восстановления доверия к Будапештского меморандума и мероприятий международного сообщества по укреплению режима нераспространения.

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