Политика Москву вынудили предоставить консулам доступ к пленным украинским морякам

2018-12-06 12:16 246

Министерство иностранных дел РФ пообещало предоставить украинским консулам доступ к незаконно захваченным в плен в районе Керченского пролива украинским морякам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twiiter.

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Он также отметил, что украинский МИД делаем все возможное, чтобы ускорить встречу с моряками.

"Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ все же официально сообщило, что украинские моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!", - написал Климкин.

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