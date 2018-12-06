Политика Рада запретила применять рекламные трюки и уловки на этикетках продуктов

2018-12-06 13:14 177

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8450 об информации для потребителей о пищевых продуктах. "За" проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект представил нардеп от БПП, представитель комитета по аграрной политике Петр Юрчишин.

"Проект закона предусматривает комплексное урегулирование всех вопросов, связанных с предоставлением потребителям информации о пищевых продуктах.

При этом количество подзаконных актов, необходимых для внедрения нового подхода к предоставлению информации для потребителей, является минимальным.

Документом запрещается использование информации, которая может ввести потребителей в заблуждение. Указанное запрещение распространяется на рекламирование и представление пищевых продуктов", - сказал Юрчишин.

По его словам, важнейший аспект, регулируемый законопроектом, - это предоставление точной, достоверной и понятной гражданину информации о пищевых продуктах.

Законопроект предусматривает унифицированные правила для оператора рынка по предоставлению потребителю информации о пищевых продуктах. Ожидается, что это позволит обеспечить правовую определенность и уменьшить административное бремя на операторов рынка.

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