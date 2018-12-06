Политика У Луценко признали, что точку в делах Майдана могут не поставить еще десятки лет

2018-12-07 11:13 138

У Луценко впервые открыто признали,  что рассмотрение дел Майдана в судах может затянуться на десятки лет. Причина в несовершенстве действующего законодательства.

Как сообщил в интервью "РБК-Украина" глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, говорить о "большом деле Майдана" - не совсем правильно, так как расследуется более 4100 преступлений, объединенных по эпизодам разгона студенческого Майдана, событий на Банковой, расстрелов 18-20 февраля и других.

"Подозрение в организации большинства этих преступлений выдвинуто бывшему президенту Украины и ряду высших должностных лиц. Если кратко, то подозрение формулируется следующим образом: Янукович подозревается в том, что он при помощи своего окружения препятствовал мирным собраниям в форме избиений на улицах, привлечения и координации "титушек", запугивания активистов путем уголовного преследования и арестов", - отметил Горбатюк.

При этом он уточнил, что все это отдельные эпизоды. "Они делятся на еще более мелкие. Например, конкретный силовик избил митингующего во время штурма такого-то числа. Эти эпизоды передаются в суд, и результат может быть быстрым. Некоторые приговоры уже есть. Остальные находятся долгое время в судах", - сказал глава департамента спецрасследований ГПУ.

Горбатюк подчеркнул, что ответственность за это несут в первую очередь, сами суды, и поэтому о том, когда будет окончательно поставлена точка в делах Майдана, неизвестно.

"Надо к тому же иметь ввиду, что если направлять в суд дело по обвинению Януковича и других организаторов по всем эпизодам, то с нашим законодательством, если его качественно не изменить и не улучшить работу судов, это рассмотрение может затянуться на десятки лет", - подытожил он.

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