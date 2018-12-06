Политика Кто голосовал против разрыва договора о дружбе с Россией. Список депутатов

2018-12-06 18:00 255

 

Сегодня Рада проголосовала за разрыв Большого договора с Россией. Из 450 парламентариев за это проголосовали 277. Часть нардепов отсутствовали или просто не голосоваи.

Однако нашлись и те, кто оказался против - таковых оказалось двадцать человек.

Среди внефракционных против проголосовали Юрий Бойко, Юрий Иоффе и Яков Безбах. Бывший "оппоблоковец" Евгений Мураев не пришел на заседание.

Сам "Оппозиционный блок" не дал ни одного голоса "за". А против проголосовали 17 нардепов из этой фракции.

Это Алексей Белый, Юрий Воропаев, Владимир Гусак, Дмитрий Колесников, Сергей Ларин, Артур Мартовицкий, Константин Павлов, Игорь Шурма, Татьяна Бахтеева, Александр Вилкул, Андрей Гальченко, Александр Долженков, Сергей Матвиенков, Юрий Мирошниченко, Вадим Новинский, Сергей Сажко и Дмитрий Шпенов.

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Политика

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