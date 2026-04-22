Політика Україна заявила про відновлення транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини

2026-04-22 16:46

Державне АТ Укртранснафта, відповідальне за експлуатацію української ділянки нафтопроводу Дружба, офіційно повідомило угорську MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі Дружба, а також про припинення дії форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року. Про це 22 квітня йдеться в інформації на сайті MOL, яка експлуатує НПЗ в Угорщині та Словаччині.

Зазначається, що АТ Укртранснафта готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини.

Компанія уточнила, що форс-мажорні обставини припинили дію станом на 18:00 21 квітня.

Як відомо, Угорщина та Словаччина називала відновлення транзиту російської нафти умовами розблокування питань виділення Україні EUR90 млрд кредиту та розгляду 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, Україна завершила ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу Дружба, яка була пошкоджена російським ударом.

Як повідомлялося, наприкінці січня транспортування російської нафти по Дружбі через Україну було зупинено після масштабної атаки росії. Але Угорщина і Словаччина чомусь вважали Київ винним у зупинці транспортування нафти.