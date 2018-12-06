Политика Волкер отложил встречу с Сурковым и едет в Украину

2018-12-06 21:30 210

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие две недели приедет в Украину. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает "Голос Америки".

Спецпредставитель намерен посетить Киев и один из украинских портов на Черном море. В интервью "Голосу Америки" Волкер отметил, что надеется на освобождение Россией захваченных украинских моряков. Он добавил, что из-за этой ситуации была отложена его встреча с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Волкер подчеркнул, что Россия должна возобновить диалог с Украиной на основании договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. "Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине", – сказал Волкер.