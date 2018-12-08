Политика В Германии выбрали преемника Меркель

2018-12-08 10:00 144

 

Новой главой ХДС стала Аннегрет Крамп Карренбауэр, которую СМИ называют протеже канцлера.

Участники съезда Христианско-демократического союза (ХДС) Германии вечером в пятницу, 7 декабря, избрали новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заменит на этом посту Ангелу Меркель, сообщают немецкие СМИ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрали во втором туре, в который вышли два кандидата - Крамп-Карренбауэр и Фридрих Мерц.

За Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 делегатов из 999, в то время, как за Мерца проголосовали лишь 482 депутата.

56-летняя Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже самой Меркель, была премьер-министром немецкой земли Саарланд, а последний год занимала пост генерального секретаря, то есть главы аппарата ХДС.

 Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

Сегодня, 7 декабря, после прощальной речи Меркель участники съезда десять минут аплодировали ей стоя.

Еще по теме

Песков рассказал, как Путин рисовал украинские корабли Меркель и Макрону

2018-12-02 10:00 867

России не интересно мирное урегулирование - соратник Меркель

2018-11-26 16:00 573

В Евросоюзе заявили, что не станут смягчать условия соглашения по Brexit

2018-11-20 08:09 531

Меркель поддержала идею создания европейской армии - аналога НАТО

2018-11-14 13:44 702

Еще новости в разделе "Политика"

В НАТО предложили Украине пять направлений реформ

2018-12-08 10:30 150

В Германии выбрали преемника Меркель

2018-12-08 10:00 144

Луценко не знает, когда заказчики убийства Кати Гандзюк предстанут перед судом

2018-12-08 09:17 114

Матиос пообещал, что Украина потребует экстрадиции Януковича, если он поедет лечиться в Израиль

2018-12-08 09:12 120
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В НАТО предложили Украине пять направлений реформ 2018-12-08 10:30 150
В Германии выбрали преемника Меркель 2018-12-08 10:00 144
Луценко не знает, когда заказчики убийства Кати Гандзюк предстанут перед судом 2018-12-08 09:17 114
Матиос пообещал, что Украина потребует экстрадиции Януковича, если он поедет лечиться в Израиль 2018-12-08 09:12 120

Лента

10:30 В НАТО предложили Украине пять направлений реформ
10:00 В Германии выбрали преемника Меркель
09:17 Луценко не знает, когда заказчики убийства Кати Гандзюк предстанут перед судом
09:12 Матиос пообещал, что Украина потребует экстрадиции Януковича, если он поедет лечиться в Израиль
фото 22:12 Трамп пытается отсудить у порноактрисы Stormy Daniels 800 тысяч долларов
21:29 В 2019 авиаперевозчики вводят новые правила провоза ручной клади - вес и доплата
20:33 Воевавший на Донбассе против РФ российский актер Пашинин вынужден голодать
19:31 Tesla со спящим водителем на автопилоте 13 км успешно уходила от погони полиции
18:28 В США приняли волевое решение отправить корабли в Черное море
17:32 Myway Airlines закрывает новые рейсы Тбилиси-Киев и Тбилиси-Харьков