Политика Матиос пообещал, что Украина потребует экстрадиции Януковича, если он поедет лечиться в Израиль

2018-12-08 09:12 126

 

В случае, если экс-президент Украины Виктор Янукович выедет на лечение в Израиль, то Украина обратится к властям этой страны за его выдачей. Об этом сообщил заместитель генпрокурора–главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Сам Матиос отметил, что не верит в перемещение за пределы резервации, где находится экс-президент Украины. Однако, если это вдруг произойдет, то Украина будет обращаться к Израилю, более того, есть практика международно-правового сотрудничества между странами.

Также военный прокурор подчеркнул, что Янукович объявлен в розыск по системе Интерпола, но Израиль не является участником Интерпола.

Отметим, что ранее суд отклонил ходатайства стороны защиты об обстановке уголовного производства, переносе заседания и допросе в режиме видеоконференции израильского врача Эяля Аттиаса, который 4 декабря приехал в Москву по приглашению представителей Януковича для обсуждения возможности обследования экс-президента в Израиле.

Напомним, 5 декабря на заседании суда по делу о госизмене Януковича с последним словом должен был выступать сам обвиняемый. Однако сторона защиты сообщила, что их подзащитный вновь не может выступить с последним словом из-за полученной травмы. После этого коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Таким образом, Янукович не будет выступать с последним словом в рамках судебного заседания.

Также мы писали, что адвокаты объединения Aver Lex Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош, Богдан Биленко, а также Александр Горошинский и Александр Байдык подписали совместное заявление, в котором назвали судебный процесс против экс-президента Украины Виктора Януковича политической местью власти.

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