Политика В Генштабе сделали важное заявление о полномасштабном вторжении

2018-12-08 15:00 189

Глава Генерального штаба Украины ВСУ Виктор Муженко заявил, что на сегодня с 2014 года угроза полномасштабного российского вторжения как никогда велика. Об этом сообщает г-н Муженко в интервью.

«Перед нами — агрессор, у которого нет ни юридических, ни моральных, ни каких-либо других ограничений. Очень сложно предсказать, когда он захочет начать активные боевые действия против Украины», — говорит он. Генерал отметил, что Украина усилила военное присутствие на границе, перебросив дополнительные подразделения войск.

Начальник Генштаба также обнародовал спутниковые снимки с российской бронетехникой дислоцированной от украинской границы в 18 километрах.

Помимо того, по словам Муженко, в 2019 года на берегу Азовского моря будет завершено создание военной базы. Также он ожидает, что в этом помогут США при оборудовании морской и авиационной разведки.