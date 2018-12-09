Политика Названа дата разрыва договора о дружбе с РФ

2018-12-09 14:00 297

Порошенко пообещал в понедельник, 10 декабря, подписать закон о прекращении действия большого договора с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря, подпишет закон о прекращении действия Большого договора с Российской Федерацией. Об этом он заявил во время выступления по случаю 150-летия образования общества Просвита во Львове в субботу, 8 декабря.

"Есть определенный символизм в прекращении, наконец-то, действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду. В понедельник он мною будет подписан. Это историческое событие", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада одобрила прекращение большого договора о дружбе с РФ. Народные депутаты постановили прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива. В то же время, по его словам, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.