Политика Переговоры о безвизе между Украиной и Южной Кореей вышли на финишную прямую

2018-12-10 15:13 270

Сегодня спикер ВРУ Андрей Парубий отправится с четырехдневным визитом в Южную Корею. Главная цель поездки - обсуждение финального решения о безвизовом режиме между странами. Во время поездки также планируется подписание ряда межпарламентских договоренностей.

Южная Корея, является, хорошим партнёром для Украины, её экономика одна из самых динамичных в мире и входит в двадцатку наиболее эффективных мировых экономик.

В эфире парламентского телеканала «Рада» Парубий заявил : "Мы на пороге важных решений. Я планирую уже дойти до финишного этапа обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей".

По итогам визита также запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между Украинским парламентом и парламентом Южной Кореи.

Виктория ГОРОВАЯ.