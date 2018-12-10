Политика Выборы в Армении выиграл Пашинян - его партия взяла рекордные 70,43% голосов

2018-12-10 11:42 126

Блок "Мой шаг" исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с огромным отрывом победил на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает ЦИК Армении после обработки 100% бюллетеней со всех 2010 избирательных участков.

Блок Пашиняна "Мой шаг" набирает 70,43% голосов избирателей.

Второе место у партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна - 8,27% голосов.

Третьей идет "Просвещенная Армения" – 6,37%.

Поскольку проходной барьер для партий составляет 5%, а для блоков 7%, в парламент Армении - Национальное собрание, состоящее из 105 депутатов, проходит три политических силы.

Не будет представлена в новом парламенте бывшая партия власти - Республиканская партия Армении, у нее - 4,7%.

Напомним, в Армении была проведена конституционная реформа, в результате чего страна перешла к парламентской форме правления. Теперь депутаты избирают и президента, и премьера. Полномочия главы государства существенно урезали, а всю полноту власти сконцентрировал в своих руках глава правительства.

Ранее, в апреле 2018 года в Армении под давлением общественности президент Саргсян ушел в отставку, а в мае премьер-министром избрали Никола Пашиняна.