Политика Климкин в ЕС предложил несколько типов санкций против России за Азов

2018-12-10 18:00 240

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил главам МИД стран Евросоюза ввести против России несколько типов санкций – среди которых и персональные, и против российских портов – за нападение россиян в Керченском проливе на украинские корабли. Об этом он сказал по итогам министерской встречи в Брюсселе.

По его словам, его предложения уже получили поддержку коллег из Евросоюза, но пока нужно время на их обсуждение.

"Я предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций. Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также относительно ограничения возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции. Мы их будем обсуждать. Они требуют, конечно, более детального обсуждения. Я услышал предварительную поддержку от ряда министров, ряд министров требуют обсуждения в (своих) столицах таких санкций", – сказал Климкин.

Министр отметил, что вопрос введения нескольких видов ограничительных мер не будет решен быстро и займет определенное время, которое уже взяли ряд министров иностранных дел.

"Я сегодня сказал, что персональные санкции – это санкции в отношении тех, кто принимал участие в актах агрессии, – это российские военные. Ввести их – это морально понятно и правильно, но нам, в первую очередь, нужны два типа мероприятий. Первое – это санкции, которые бы почувствовала Россия, и над этими санкциями будем работать. Сегодня я услышал поддержку от ряда министров однозначную. Ряд министров, как я уже сказал, попросили время для того, чтобы посмотреть на это в столицах. Это решение, я говорю честно сразу, оно не будет ни сегодня, ни завтра. Оно будет прорабатываться, поскольку это влечет за собой достаточно подробный анализ, что должно быть сделано и какие должны быть последствия, а потом, конечно, поиск консенсуса, но мы над этим будем работать", – подчеркнул глава МИД Украины.

Как сегодня стало известно, Европейский Союз ввел санкции против причастных к "выборам" на Донбассе. В официальном журнале ЕС появился список имен девяти человек. Среди них даже оказался один из главарей боевиков.

А вот за ситуацию в Керченском проливе России пока все сходит с рук. Прошло уже более двух недель после нового витка российской агрессии. Высказали поддержку Украине и осудили действия агрессора практически все ведущие страны мира, однако на этом процесс "принуждения к миру" откровенно затормозился. Новые санкции против России не введены. Какие-либо другие действия, направленные на решение проблемы, не обсуждаются – по крайней мере, в публичной плоскости. Сайт "Сегодня" разбирался, почему Запад медлит с наказанием России.