Политика Бесплатные “евробляхи” для фронта - кому выгодны новые льготы на растаможку

2018-12-10 21:00 423

В понедельник, 10 декабря, на рассмотрение Комитета ВРУ по налоговой и таможенной политике поступило два новых законопроекта №9382 и №9383, которые касаются льготных условий растаможки автомобилей на еврорегистрации в том случае, если машины будут ввозиться в Украину для нужд Операции объединенных сил. В пояснительной записке к новым законам сказано, что таким образом можно будет освободить от налоговой нагрузки волонтеров, пользующихся евроавтомобилями. Но на практике новые законы могут стать лазейкой для торговцев такими машинами.

В преддверии выборов многим специалистам такая законодательная инициатива кажется популистской мерой. И хотя, инициаторы законопроектов объясняют, что выгодоприобретателями от нового закона смогут стать только волонтеры и участники ООС, юристы уже видят здесь поле для махинаций.

“Дело в том, что скорее всего этот закон может стать очередным окном, через которое автомобили на еврорегистрации будут растамаживаться льготно теми, кто на это не имеет права. Или отчуждатся в пользу лиц, не имеющих к ООС никакого отношения. Это похоже на вполне популистскую меру, ведь известно, что электорат евробляхеров просто огромен и такой реверанс перед этими активистами может дать тысячи голосов на выборах, - говорит юрист Валерий Демченко. - Для того, чтобы избежать подобного сценария, в законе должна быть привязка к ВИН-номеру машины. И если ее передают для нужд армии или волонтеров, для такого авто должна быть ограничена возможность продажи или снятия с учета в пользу третьих лиц”.

Стоит отметить, что депутаты-инициаторы нового законопроекта - это члены БПП и политпартии УКРОП. "Согласно принятым законодательным актам, за помощь военным, защищающим Украину... волонтеров государство "отблагодарит" достаточно строгим наказанием. Именно для освобождения указанной категории волонтеров от административной ответственности, а также от взимания таможенных, налоговых и других платежей, а также освобождения подразделений военных формирований Украины, которым были переданы соответствующие транспортные средства, от таможенных, налоговых и других платежей и были разработаны данные проекты законов", - пишут они в пояснительной записке к закону.

При этом в профильном комитете по налоговой и таможенной политике пока не слышали о новых вариациях на тему евроблях. И подобная инициатива очень удивила комитетчиков.

“Дело в том, что пока ни члены комитета, ни глава, Нина Южанина, этот вопрос детально не изучали и выводы мы сможем делать только после того, как станет ясно, есть ли в этом законе необходимость и польза для государства”, - объяснили в комитете.