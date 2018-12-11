Политика Европейский суд дал Великобритании возможность не выходить из Евросоюза

2018-12-11 13:44 237

Европейский суд постановил, что Великобритания сохраняет право пересмотреть решение о выходе из Евросоюза.

"Соединенное Королевство может отозвать в одностороннем порядке уведомление о намерении выйти из ЕС. Подобный отзыв, (если) решение о нем принято в соответствии с собственными конституционными требованиями (Великобритании), означал бы, что Соединенное Королевство остается в ЕС на прежних условиях", – заявил Европейский суд.

Напомним, премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о переносе голосования относительно проекта Brexit в парламенте, которое было назначено на 11 декабря.

Как сообщает The Guardian Брекзит назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком.

Для пвыхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.