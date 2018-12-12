Политика Порошенко намекнул, что 4 млн зарплаты многовато для директора "Укрпочты"

2018-12-12 11:15 102

Президент Петр Порошенко посоветовал генеральному директору ПАО "Укрпочта" Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату. Об этом Порошенко заявил на встрече со Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, на которой шла речь о проблеме закрытия отделений и увольнения почтальонов в отдаленных селах. 

"Лично от меня, настойчиво советую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - заявил Порошенко.

Напомним, как указал в своей декларации о доходах сам Смелянский, его зарплата составляет почти 4 миллиона гривен в год. 

На встрече Порошенко также приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" планирует прекратить доставку пенсий в случае, если новый тариф (на доставку пенсий) не будет утвержден до 1 ноября 2018 года. Отмечалось, что Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и Пенсионном фонде.

Напомним, убытки "Укрпочты" от доставки пенсий в этом году достигли 1 млрд грн.

 

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