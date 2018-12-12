Политика В Окружном админсуде Киева объяснили восстановление Насирова в должности

2018-12-12 15:45 264

В Окружном административном суде Киева объяснили решение о восстановлении в должности бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, пишет Судебно-юридическая газета.

"Обжалуемое решение об увольнении Насирова основывается исключительно на обстоятельстве наличия у истца двойного гражданства. В своем иске Насиров утверждал об отсутствии такого факта наличия у него двойного гражданства, и поэтому считал обжалуемое решение противоправным и таким, что подлежит отмене в судебном порядке. В том числе, истец настаивал на нарушении процедуры принятия обжалуемого решения, так как в нарушение установленного законом порядка, его принятию не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины об его увольнении", - заявила судья Окружного административного суда Киева Наталья Клименчук.

Также было сказано, что в соответствии с ч. 2 статьи 77 КАС Украины, именно на ответчиков возложена обязанность доказывания правоты принятых судом решений в делах о признании их противоправности.

Клименчук подчеркнула, что суд несколько раз ставил перед ответчиками вопрос о наличии документов, которые бы подтверждали наличие факта двойного гражданства Насирова о которых, в том числе, могла идти речь в письме посольства Великобритании, поскольку именно наличие у них соответствующих материалов на момент принятия решения об увольнении истца, подтверждающих это, могло б свидетельствовать о его правомерности. Между тем, суду таких документов предоставлено не было, а ответчиками подтверждено, что они располагают исключительно информацией, указанной в таком письме посольства Великобритании.

"Соответственно, у суда при рассмотрении дела не было оснований для установления факта двойного гражданства Насирова, в связи с чем был сделан вывод о безосновательности увольнения истца", - подчеркнула судья.

Помимо этого, основанием удовлетворения иска послужило прямое нарушение порядка принятия решение об увольнении главы ГФС, которое, согласно норм действующего законодательства, может иметь место исключительно на основании решения Кабмина, которому должно предшествовать внесение премьер-министром соответствующего представления. Вместе с тем, при рассмотрении дела судом было установлено, что премьер представления об увольнении Насирова на рассмотрение правительства не вносил, что подтверждает несоответствие обжалуемого решения требованиям указанной выше статьи 2 КАС Украины и в очередной раз свидетельствует о противоправности обжалуемого решения.

"К указанному выше стоит лишь добавить, что согласно статьи 235 Кодекса законов о труде Украины, суд, в случае установления обстоятельств незаконного увольнения лица, обязан восстановить его в должности на предыдущей работе, что и было сделано решением суда от 11 декабря 2018 года", - резюмировала Клименчук.