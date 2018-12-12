Политика Европарламент потребовал от РФ освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли

2018-12-12 17:45 150

 

Депутаты Европейского парламента обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом немедленного освободить захваченных украинских моряков и суда. Об этом сообщил докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер.

По словам евродипломата, если Путин не прислушается к призыву, то на Россию будут пытаться повлиять при помощи санкций.

"Мы хотели бы призвать к освобождению украинских моряков, и должны быть санкции, если этого не произойдет. Мы призываем Путина, пожалуйста, освободите моряков, чтобы они могли вернуться домой", - подчеркнул Галлер.

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Политика

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