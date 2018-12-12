Политика Нападение на украинцев у Керченского пролива: стало известно о подлом плане россиян

2018-12-12 20:45 117

 

Атака России на три украинских корабля в Керченском проливе 25 ноября является ничем иным, как засадой.

Об этом заявил бывший чиновник Пентагона и руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер, передает Голос Америки.

"Три украинских корабля были направлены на анкераж для ожидания дальнейших указаний. Там им устроили засаду лодки ФСБ, а также было проведено нападение вертолетами. Только буксир был протараненным, потому что небольшие боевые корабли действовали очень быстро. Лодки ФСБ открыли огонь по лодкам, которые отходили", - написал он.

Кроме того, Карпентер указал на еще одну важную деталь.

"Украинцы также перехватили общение, когда ФСБ давало инструкции Керченской морской власти не отвечать на запросы украинцев о прохождении до того, как лодки ФСБ займут позиции для нападения. Это была запланированная заранее засада - четко и просто", - убежден эксперт.

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