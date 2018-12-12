Политика Военное положение: на Сумщине стремительно растет число блокпостов

2018-12-12 21:15 216

 

В Сумской области, где наряду с еще 9 регионами до 26 декабря было введено военное положение, постепенно растет количество блокпостов.

Об этом по итогам совещания с руководителями райгосадминистраций и органов местного самоуправления сообщил зампредседателя Сумской ОГА Иван Боршош.

"На днях на территории области установили еще три блокпоста, и теперь их в регионе в целом насчитывается 37. Из них – 25 стационарных и 12 – мобильных, где в круглосуточном режиме несут службу сотрудники полиции и военнослужащие", – отметил Боршош.

По его словам, руководству на местах дали поручение обеспечить условия для надлежащего и бесперебойного функционирования блокпостов.

"Они должны быть теплыми и комфортными, оборудованы камерами видеонаблюдения, ведь это прежде всего безопасность как работников полиции и военных, так и осуществление соответствующего контроля по соблюдению конституционных прав граждан", – подчеркнул Боршош.

Также зампредседателя облгосадминистрации поставил вопрос о необходимости обеспечения круглосуточного патрулирования автотранспорта.

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