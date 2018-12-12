Политика Олегу Сенцову вручили премию Сахарова

2018-12-12 22:00 120

 

Украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Каплан во время церемонии 12 декабря зачитала письмо от Сенцова, пишет "Громадське", передает УП.

"Андрей Сахаров - это безусловно человек, на которого стоит равняться, и становиться даже где-то немного рядом с ним - это слишком большая честь для меня: он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма", - зачитала Каплан.

"Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - добавил Сенцов в своем обращении.

Он также заявил, что история со временем расставит все по местам и тот, кого раньше преследовали и оскорбляли, после смерти займет достойное место в мировой истории, и его именем начнут называть улицы, корабли, премии.

 

Как сообщалось, в российской тюрьме Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России и на оккупированных ею территориях. Однако через 145 дней он прекратил голодовку.

"За все 145 дней не освободили ни одного украинского политзаключенного. Но это не значит, что Олег проиграл", - сказала Каплан.

"Благодаря его поступку о репрессиях со стороны России заговорил весь мир, Олег привлек огромное внимание к теме украинских политзаключенных. Он уже победил", - добавила она во время вручения премии брату в Европарламенте.

Напомним, Олег Сенцов, который был незаконно задержан в мае 2014 года и приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года, содержится в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

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