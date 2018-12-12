Политика Украинских консулов допустили к незаконно арестованным в РФ морякам

2018-12-13 10:41 183

Украинские консулы завершили визиты ко всем незаконно плененным в РФ украинским морякам.

"Только что получила информацию от наших консулов ​​из посольства в Москве. Сегодня они завершили посещение всех военных моряков, захваченных в плен, а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзило и Андрея Драча", - сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

По словам консулов, ребята мужественно держатся, верят в возвращение домой, и знают, что для этого делаются все необходимые шаги как Украиной, так и международным сообществом.

"Впоследствии консулы позвонят всем представителям семей и сообщат им подробности посещений", - добавила Денисова.