Детали Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть

2018-12-20 16:00 978

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в очередной подборке своих советов в ФБ рассказала, как правильно питаться беременным. 

По ее словам, в начале беременности рацион может не отличаться от обычного. Хотя при выборе пищи в этот период характерно появление "странностей" – когда вдруг хочется соленого, кислого, сладкого.

У беременных женщин из-за гормональных изменений изменяется и порог чувствительности к соленому, сладкому и горькому. В этом есть определенный смысл, ведь потребности в ионах растут, а горькая пища потенциально опасна.

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Супрун рекомендует беременным избегать избытка соленой пищи, а сладкого лучше не есть, чтобы не набирать вес. Несъедобных продуктов, как мел, например, которых порой хочется беременным, есть не надо.

"Если есть токсикоз легкой степени, с ним можно справиться с помощью сбалансированной диеты и дробленого питания: каждые 2-3 часа, небольшими порциями, слегка подогретой едой, желательно в протертом виде", - сообщила Супрун.

На более поздних этапах беременности – 2 и 3 триместрах могут возникать изжога и запоры. Беременным лучше ограничить сладости, продукты, содержащие тартразин (окрашенные газированные и сладкие напитки, копчености, окрашенные кремы, жевательные резинки и жевательные конфеты, карамель), консервы, крепкий черный чай и крепкий кофе.

"Фрукты и овощи обязательны во время всех приемов пищи и перекусов. Их рекомендуется есть свежими. Лучше ограничить потребление чрезмерно соленых или сладких, сильно обжаренных в большом количестве жира", - отметила она.

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Следует есть разнообразные цельные злаки. Разумный выбор злаковых продуктов – с низким содержанием соли и сахара.

Обязательно употреблять молочные продукты во время каждого приема пищи в количестве более 500 мл в сутки. Сыр и йогурт могут быть правильным выбором для перекуса.

Мясо – важно, но следует ограничить переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски, паштеты и др).

Нужно есть бобовые, рыбу, яйца и орехи – продукты, близкие по пищевой ценности к мясу.

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