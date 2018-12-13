Политика В Харьковской области сняли с русского языка статус регионального

2018-12-13 16:14 141

 

В Харьковской области депутаты обсовета отменили региональный статус русского языка, приняв соответствующее решение на заседании сессии 6 декабря. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат облсовета Дмитрий Булах.

"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них и одно одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где нужно использовать русский язык. Решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали три четверти всех депутатов, и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения", - написал Булах.

Ранее депутаты Херсонского горсовета в пятницу, 19 октября, отменили региональный статус русского языка.

Напомним, депутаты Верховной Рады приняли 3 июля 2012 года закон Об основах государственной языковой политики авторства Колесниченко-Кивалова. Этим документом вводилось понятие "региональный язык" - язык, который традиционно используется в пределах определенной территории государства гражданами этого государства, которые составляют группу менее численную, чем остальное население этого государства, и/или отличается от официального языка (языков) этого государства.

24 февраля 2014 года парламент проголосовал за отмену этого закона, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал его неконституционным.

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