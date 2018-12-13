Политика Порошенко встретился с Меркель и призвал ввести "азовский" пакет санкций

2018-12-13 17:00 186

 

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 13 декабря, встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель накануне проведения заседания Европейского совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко поблагодарил Меркель за усилия Германии с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива. Также президент Украины поблагодарил за особое внимание, которое Меркель уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.

Кроме того, Порошенко призвал страны ЕС также должным образом отреагировать на российскую агрессии в акватории Азовского моря и Керченского пролива и целенаправленное препятствование свободе судоходства путем введения так называемого "Азовского пакета санкций".

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