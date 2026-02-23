Політика Кая Каллас визнала, що не очікує прогресу щодо 20 пакету санкцій проти рф на тлі заяв Угорщини

2026-02-23 14:45

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не очікує прогресу щодо 20 пакету санкцій проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування. Про це вона сказала журналістами перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомив Укрінформ.

"Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої ​​війни (в Україні - ред.). Тож, звичайно, відбудеться обговорення пакету санкцій, але, як ви всі знаєте, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, але ми обов'язково наполягатимемо на розв'язанні цього питання», - заявила Каллас.

Вона запевнила, що ЄС "робить усе можливе", щоб прийняти 20 пакет санкцій, додавши, що вона розмовляла з представниками держав-членів, які також збираються пришвидшувати процес та переконати країни, які блокують його.

"Але ми почули кілька дуже сильних заяв від Угорщини, тому я не бачу можливості, щоб вони змінили цю позицію сьогодні, на жаль", - констатувала Каллас.

Очільниця дипломатії ЄС підкреслила, що проблеми, з якими стикається Угорщина (перебої з постачанням російської нафти через трубопровід Дружба - ред.), "зовсім не пов'язані з 20 пакетом санкцій".

При цьому вона висловила готовність вислухати аргументи Угорщини на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ.