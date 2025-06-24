Політика Європейський Союз готує рекордний пакет санкцій проти рашистів у відповідь на "безмежну жорстокість"

2025-06-24 08:24

Європейський Союз готує рекордний пакет санкцій проти росії у відповідь на її "безмежну жорстокість", заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Укрінформ.

"Вночі росія знову продемонструвала свою безмежну жорстокість, навмисно завдавши смертоносних ракетних і дронових ударів по цивільних об’єктах", - сказав міністр перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За його словами, російська економіка дедалі більше потерпає від "колоніальної кампанії", яку вже три роки веде диктатор Путін.

"Ресурси російської економіки будуть ще більше виснажені завдяки пакету санкцій, який ми сьогодні обговоримо, ймовірно, найпотужнішому з 2022 року. Це значно посилить тиск на Путіна, аби він погодився на припинення вогню та розпочав переговори, які приведуть до справедливого й тривалого миру в Україні", - додав він.

В Європейському союзі сподівається, що 18-й пакет санкцій для росії буде ухвалено на наступному засіданні Європейської Ради, яке пройде 26-27 червня в Брюсселі.