Политика Турчинов рассказал, что дало военное положение

2018-12-13 18:00 162

 

Введение военного положения дает возможность осуществить полную проверку готовности страны для противодействия полномасштабной военной агрессии, говорит глава СНБО.

После введения военного положения в 10 областях права и свободы граждан не были ограничены. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщается на его сайте.

"Несмотря на правовой режим военного положения, реализацию комплекса военных задач и задач безопасности по подготовке и мобилизации страны для противодействия полномасштабной агрессии, ни в одном регионе не ограничены права и свободы граждан", - сказал Турчинов во время совместных учений Нацполиции, Нацгвардии, пограничной службы и ГСЧС.

Глава СНБО подчеркнул, что введение военного положения "дает возможность осуществить полную проверку готовности страны для противодействия полномасштабной военной агрессии".

"Отрабатываются мобилизационные задачи и планы, проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода, происходит проверка территориальной и гражданской обороны, способности быстро перебрасывать большие военные соединения на значительное расстояние на наиболее опасные для потенциального наступления направления", - сказал он.

По словам Турчинова, масштабная проверка обороноспособности страны значительно усиливает способность Украины "противостоять любой агрессии".

Секретарь СНБО рассказал, что участники учений отрабатывали координацию и взаимодействие между силовыми структурами, решали комплекс сложных задач для обеспечения безопасности граждан в условиях военного положения.

"Отрабатывались сценарии обеспечения правопорядка и безопасности граждан при возникновении различных внештатных ситуаций, ликвидации диверсионных групп, локализации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, оперативных действий в условиях обострения на государственной границе", - сказал Турчинов.

Он добавил, что представители всех ведомств (около 1200 человек, с привлечением более 100 единиц военной и специальной техники) показали отличные результаты и высокие профессиональные навыки.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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