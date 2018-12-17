Политика Епифаний заявил, что двух митрополитов Киевских не будет - Онуфрий лишен статуса

2018-12-17 12:16 627

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий лишен статуса митрополита Киевского.

"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, которому было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрания предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским.

С этого времени соответственно не может существовать двух митрополитов Киевских. Соответственно, митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", - сказал Епифаний в интервью телеканалу "1+1".

Епифаний призывает всех священников УПЦ МП присоединяться к новой автокефальной Православной церкви Украины.