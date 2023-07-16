ВОЙНА В Украине Часть переселенцев лишат выплат: украинцам рассказали, кого коснется

2023-07-16 14:30

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, то лица, находящиеся за границей 45 дней без веских причин, не будут считаться внутренне перемещенными лицами и будут лишены государственных выплат с 1 августа.

Об этом она рассказала в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", пишет Укринформ.

"Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", - объяснила Марчак.

При этом она подчеркнула, что у государства есть информация по поводу того, уезжал ли человек за границу.

"Если через государственные реестры будем видеть, что человек в течение длительного времени находится за границей и для этого нет таких временных оснований, как лечение, стажировка, командировка, то выплаты такому лицу будут прекращены. Но если в государственных реестрах ошибочная информация, или человек или семья уже вернулись из-за границы, так человек может уточнить информацию в органах социальной защиты, и такие выплаты продолжатся", - сказала она.

Кроме того, Марчак напомнила, что с 1 августа выплаты от государства будут прекращены тем, кто вернулся в место жительства, а также тем, кто постоянно находится за границей.

Она также рассказала, что в 2023 году на выплаты внутренне перемещенным лицам направлено 57 миллиардов гривен, ежемесячно выплачивается 6,2 миллиарда гривен. Взрослые трудоспособные лица получают 2 тыс. гривен ежемесячно, дети и лица с инвалидностью – 3 тыс. гривен.