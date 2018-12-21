Украина Епифаний заявил, что ПЦУ сегодня насчитывает уже семь тысяч парафий

2018-12-21 20:30 204

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявляет, что в данный момент ПЦУ насчитывает семь тысяч парафий в Украине. 

"Сейчас единая Православная церковь Украины насчитывает 7000 парафий", - заявил Епифаний в эфире украинского телеканала.

При этом предстоятель ПЦУ отметил, что не будет прогнозировать дальнейшее увеличение количества парафий, главное, чтобы этот процесс проходил мирно.

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"Я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту церковь. Мы должны работать над тем, чтобы этот процесс был мирным, чтобы переходы, которые будут в будущем, происходили только мирным путем, чтобы не было противостояний", - заявил глава ПЦУ.

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