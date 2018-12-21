Политика Москва отказалась обменивать пленных - предлагали уже 66 россиян за 19 граждан Украины

2018-12-21 12:41 222

Россия категорически отказалась даже от обсуждения обмена пленными с Украиной до Нового года. 

"Украина готова 27 декабря в 12.00 процессуально, организационно, обменять 23 на 23. 23 украинских заключенных, граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах на 22, один недавно погиб, российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в украинских тюрьмах, обменять. Российская сторона не соглашается ни тогда, ни сегодня, объясняя, что это не касается темы Донбасса", – заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

По его словам, что российская сторона отвергла и предложение обмена в формате "66 на 19".

"Второе предложение, мы предложили обменять 66 на 19, это 66 заключенных, отбывающих наказание у нас, и 19, которые находятся в застенках ОРДЛО. Россия этого обсуждения избегает, заявляя, что их там нет, чтобы мы договаривались с ними напрямую. А когда включаются представители, они предлагают "всех на всех", а эта процедура сегодня не готова, там очень много коварных капканов сделано", – подчеркнул Марчук.

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