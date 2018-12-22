Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП

Принятый Верховной Радой Украины закон о переименовании религиозных организаций с центром в России отвечает ожиданиям украинцев. Такое заявление сделал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире одного из украинских телеканалов.
"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - заявил Епифаний.
Вместе с тем митрополит выразил мнение, что это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями. Также он заявил, что политическую составляющую данного решения не стоит переоценивать.
"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности, - пояснил Епифаний. - Здесь нет никакого вмешательства. Украинский народ этого хотел и ожидал".
Также он заявил, что открыт к диалогу с духовенством Московского патриархата.
"Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду... Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - пояснил Епифаний.