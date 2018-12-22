Политика Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП

2018-12-22 11:00 333

Принятый Верховной Радой Украины закон о переименовании религиозных организаций с центром в России отвечает ожиданиям украинцев. Такое заявление сделал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире одного из украинских телеканалов.

"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - заявил Епифаний.

Вместе с тем митрополит выразил мнение, что это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями. Также он заявил, что политическую составляющую данного решения не стоит переоценивать.

"Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности, - пояснил Епифаний. - Здесь нет никакого вмешательства. Украинский народ этого хотел и ожидал".

Также он заявил, что открыт к диалогу с духовенством Московского патриархата.

"Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду... Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - пояснил Епифаний.

Еще по теме

Епифаний заявил, что ПЦУ сегодня насчитывает уже семь тысяч парафий

2018-12-21 20:30 450

НОВИНСКИЙ С ТРИБУНЫ ВР: УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ПОДЫГРЫВАЙТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ПОРОШЕНКО, ЕМУ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО

2018-12-20 14:17 480

Верховная Рада обязала УПЦ Московского патриархата указать принадлежность к РФ в официальном названии

2018-12-20 14:13 876

Рада поддержала законопроект о военных стандартах НАТО для Украины

2018-12-18 19:30 543

Еще новости в разделе "Политика"

Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали

2018-12-22 14:00 327

Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП

2018-12-22 11:00 333

Какие обязательства должна выполнить Украина, чтобы получить кредит МВФ

2018-12-21 17:32 540

Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей

2018-12-21 15:14 960
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали 2018-12-22 14:00 327
Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП 2018-12-22 11:00 333
Какие обязательства должна выполнить Украина, чтобы получить кредит МВФ 2018-12-21 17:32 540
Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей 2018-12-21 15:14 960

Лента

15:00 Украинцы стали продавать бесплатные государственные бэби-боксы
14:30 В США назвали худшие фильмы года
14:00 Убийство Гандзюк: появилось новое заявление СБУ и важные детали
13:30 В Польше у 11-летней украинки родился ребенок
видео 13:00 "Желтые жилеты" столкнулись с полицией в Лиссабоне
12:30 Стало известно, для кого в Украине повысят ЕСВ
12:00 Адвокат: Павел Гриб практически ослеп
11:30 В Украине ждут поставки из Франции еще двух тяжелых вертолетов Н-225 для флота
11:00 Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП
10:30 Украинцев ждет самая длинная ночь в году и начало астрономической зимы