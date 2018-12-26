В Хмельницкой области парафии УПЦ МП начали переходить в новую Поместную церковь

В Хмельницкой области первая парафия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла в новую Православную церковь Украины.
Как сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота, речь идет о приходе церкви УПЦ МП в селе Доброгорща.
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Также Махота отметил, что прихожане во главе со своим настоятелем, священником Александром Булановым, решили присоединиться к Хмельницкой епархии Православной церкви Украины.
Соответствующее благословение митрополит подписал 25 декабря и обнародовал просьбу религиозной общины села.
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"Большая радость – единение вокруг родной Поместной православной церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа! Христос посреди нас!", – написал митрополит Антоний в Facebook.