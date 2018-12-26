Политика В Хмельницкой области парафии УПЦ МП начали переходить в новую Поместную церковь

2018-12-26 11:14 84

В Хмельницкой области первая парафия Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла в новую Православную церковь Украины.

Как сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота, речь идет о приходе церкви УПЦ МП в селе Доброгорща.

ЕПИФАНИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЦУ СЕГОДНЯ НАСЧИТЫВАЕТ УЖЕ СЕМЬ ТЫСЯЧ ПАРАФИЙ

Также Махота отметил, что прихожане во главе со своим настоятелем, священником Александром Булановым, решили присоединиться к Хмельницкой епархии Православной церкви Украины.

Соответствующее благословение митрополит подписал 25 декабря и обнародовал просьбу религиозной общины села.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ПЦУ ЗАПРЕТИЛ ЗАХВАТ ХРАМОВ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

"Большая радость – единение вокруг родной Поместной православной церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа! Христос посреди нас!", – написал митрополит Антоний в Facebook.

Еще по теме

Митрополит Епифаний прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП

2018-12-22 11:00 840

Епифаний заявил, что ПЦУ сегодня насчитывает уже семь тысяч парафий

2018-12-21 20:30 627

Белорусская церковь запретила прихожанам молиться в храмах новой церкви Украины

2018-12-20 11:14 576

Порошенко потребовал не захватывать храмы УПЦ Московского патриархата

2018-12-19 15:14 492

Еще новости в разделе "Политика"

В Хмельницкой области парафии УПЦ МП начали переходить в новую Поместную церковь

2018-12-26 11:14 84

КАРТА Сегодня истек срок действия военного положения в десяти областях Украины - СНБО решит, как быть дальше

2018-12-26 09:12 204

"Суд" оккупантов в Крыму вынес решение по пяти украинским морякам

2018-12-25 17:30 519

Россия расширила список санкций против Украины: что известно

2018-12-25 16:30 513
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Хмельницкой области парафии УПЦ МП начали переходить в новую Поместную церковь 2018-12-26 11:14 84
КАРТА Сегодня истек срок действия военного положения в десяти областях Украины - СНБО решит, как быть дальше 2018-12-26 09:12 204
"Суд" оккупантов в Крыму вынес решение по пяти украинским морякам 2018-12-25 17:30 519
Россия расширила список санкций против Украины: что известно 2018-12-25 16:30 513

Лента

11:43 7-летняя девочка уверена, что Трамп ее обманул по поводу Санта-Клауса
11:14 В Хмельницкой области парафии УПЦ МП начали переходить в новую Поместную церковь
10:58 Гайдай: Россия пошла на некий триумвират с украинской властью и группой Бойко
КАРТА 10:42 Обстрелов на Донбассе стало меньше, но снова ранен украинский солдат
10:38 ГАЕВСКИЙ: Кремль сделал крайне сомнительный шаг
фото 10:13 В Китае научились строить бетонные мосты с помощью печати на 3D-принтере
09:41 Сегодня в Украине снова снегопад и гололед, температура упадет до -9°C
видео 09:38 Мураев: Под санкции попали все, кто может сломать план Порошенко попасть во 2 тур
09:32 Михаил Добкин эмоционально прокомментировал свое включение в санкционный список
КАРТА 09:12 Сегодня истек срок действия военного положения в десяти областях Украины - СНБО решит, как быть дальше