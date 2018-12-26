Политика Запрет на въезд россиян в Украину: Порошенко сделал заявление

2018-12-26 17:16 171

 

Президент Петр Порошенко предлагает Государственной пограничной службе продлить отдельные меры, введенные во время военного положения. Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду, 26 декабря.

"И я прошу, Петр Александрович (глава Госпогранслужбы Петр Цигикал – ред.), внести предложение о продлении тех или иных средств, не на прямую связанных с военным положением", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что действия пограничников "были абсолютно оправданными", несмотря на то, что их так много критиковали. "Если вы определите необходимость продления соответствующих средств, я как президент и, уверен, члены СНБО поддержат ваши предложения", – сказал глава государства.

Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что на заседании СНБО будет решен вопрос продления повышенного контроля за въездом иностранцев. "Военное положение приостановлено, но что касается повышенного контроля за въездом иностранцев, то этот контроль, скорее всего, сохранится. Потому что угроза на государственной границе есть", – заявил он.

По словам Слободяна, контроль за въездом иностранцев могут продлить в том формате, в котором он был во время военного положения: "Это мысль Государственной пограничной службы, что контроль за въездом иностранных граждан следует сохранить. Ведь угрозы национальной безопасности существуют на наших границах. Но этот вопрос решается".

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