Политика Непроданный Roshen принес Петру Порошенко дивиденды на более чем 550 миллионов

2018-12-28 13:15 114

Трастовый управляющий Rothschild Trust, занимающийся управлением корпорацией Roshen, принял решение перечислить президенту Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн грн.

Как сообщает агентство Интерфакс-Украина, со ссылкой на пресс-службу Администрации президента, это решение было принято в соответствии с трастовым договором, который был заключен в 2016 году и лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen.

АП отмечает, что сведения о полученной сумме, которая в пересчете на национальную валюту составляет 556 742 460 гривен, Порошенко подал в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"В установленный действующим законодательством срок он уплатит в бюджет почти шестьдесят миллионов гривен налогов, из них военный сбор составит около восьми миллионов гривен", – заверили в АПУ.

В пресс-службе также уверяют, что Порошенко более трех лет не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является.

В АП говорят, что за 2014-18 гг. в бюджеты различных уровней Roshen заплатил 8,2 млрд грн налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей.

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