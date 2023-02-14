ВОЙНА В Украине Результаты "Раймштайна" приносят ощутимые дивиденды на поле боя - Остин

2023-02-14 21:00

 

Результаты встреч контактной группы по обороне Украины, или, как их называют, заседаний в формате "Рамштайн", приносят ощутимые дивиденды на поле боя. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Twitter.

Цитата

"В то время, когда мы собираемся на 9-е заседание Контактной группы по обороне Украины, я вспоминаю о позитивных изменениях, которые эти встречи приносят украинским силам. Координация наших усилий и пожертвований стран продолжает приносить ощутимые дивиденды как на поле боя, так и за его пределами", - заметил Остин.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", сегодня, 14 февраля, в Брюсселе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной, - глава Пентагона Остин

2023-02-14 18:00

Названа дата боя обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика с Тайсоном Фьюри

2023-02-03 18:28

США могут ударить по Северной Корее ядерным оружием, - Остин

2023-01-31 18:00

Резников о боях на востоке Украины: ситуация сложная, но контролируемая

2023-01-29 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССия впервые за 30 лет вывела в море корабли с ядерным оружием

2023-02-14 21:30

Результаты "Раймштайна" приносят ощутимые дивиденды на поле боя - Остин

2023-02-14 21:00

В США допускают отправку истребителей Украине — FT

2023-02-14 20:00

Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

2023-02-14 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССия впервые за 30 лет вывела в море корабли с ядерным оружием 2023-02-14 21:30
Результаты "Раймштайна" приносят ощутимые дивиденды на поле боя - Остин 2023-02-14 21:00
В США допускают отправку истребителей Украине — FT 2023-02-14 20:00
Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T 2023-02-14 19:00