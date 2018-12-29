Политика Аваков предложил России обмен с участием Януковича

2018-12-30 11:00 177

Арсен Аваков прокомментировал информацию о письме Генпрокуратуры России, направленном в сентябре в ГПУ, где россияне просили содействовать им в расследовании против Авакова в обмен на правовую помощь в других делах.

Об этом министр внутренних дел написал в Facebook.

Руководитель МВД пишет, что Следком РФ обвиняет его в решении не пускать граждан России на избирательные участки на территории Украины во время выборов российского президента.

Аваков отметил курьезность подхода: в обмен на помощь генеральная прокуратура РФ выразила готовность оказывать ГПУ правовую помощь в расследовании дел, участниками которых являются Россия и Украина.

Министр внутренних дел заявил, что готов «дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича» и выразил надежду, что ГПУ его поддержит.