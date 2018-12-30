Политика Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы

2018-12-31 18:30 126

 

Накануне Нового года погода в Украине будет разной: от дождливой на западе страны, до морозной на востоке.

Об этом сообщает Народная Правда со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В воскресенье, 30 декабря, в Украине ожидается снег, кроме северных и центральных регионов. Будет понемногу холодать: в западных областях днем от 0 до +3 градусов, в центре от -3 до -1 градуса, на севере и на востоке от -5 до -2 градусов, в южной части страны от 0 до +3 градусов. Ночью крайне неприятно будет в восточных регионах: -6…-10 градусов. На западе – 0…+3, в центре -1…-4. На юге Украины ночная температура будет в пределах 0…-4.

В понедельник, 31 декабря, будет во многом похожая погода. Осадки не ожидаются в центральных и восточных регионах. В остальных областях возможен снег с дождем. Показатели термометра в течение суток останутся те же, что и в воскресенье.

Напомним, по словам синоптика Наталии Диденко, в ночь на 1-е января в Киеве будет морозно, а днем 1-го января придут снегопады и метели.

Кроме того она сообщила, что перед Новым годом Украину атакует циклон атлантического происхождения.

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