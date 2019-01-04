Политика Как платить за свет - В Украине ликвидированы облэнерго и вступили новые правила оплаты электроэнергии

2019-01-04 12:14 249

В Украине уже стартовала реформа рынка электроэнергии. Платить за свет теперь будем двум отдельным компаниям. Подробнее о том, какие изменения произошли и как теперь правильно оплачивать счета за электроэнергию, читай ниже.

Что именно и зачем изменилось

С 1 января 2019 года ликвидированы облэнерго, теперь энергоуслуги клиентам в Украине оказывают две разные компании — оператор системы распределения и компания - поставщик электроэнергии. Чем занимается и за что отвечает каждая из них, см. на схеме в конце статьи.

В связи с нововведениями, чтобы продолжить потреблять электроэнергию, рядовой украинский потребитель заключает два договора:

- о предоставлении услуг по распределению электрической энергии с оператором системы распределения;

- о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или поставках электроэнергии поставщиком универсальных услуг.

Напомним, в апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон "О рынке электроэнергии". Авторы документа утверждали, что этот закон приведет к тому, что в области производства электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей появятся конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективное производство.

Ожидается, что новый рынок электроэнергии также даст населению возможность выбирать разных поставщиков электроэнергии.

1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена отпускаемой электроэнергии ТЭС и другими производителями будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.

Кроме того, как уже ранее сообщалось, в текущем году нас ждет два повышения тарифов на свет.

Как заключить новый договор или достаточно просто кивнуть телевизору

После нововведений, для того чтобы заключить или перезаключить договор с новой компанией, не обязательно лично заполнять и приносить в энергокомпанию бланк заявления, поскольку есть упрощенная процедура.

Теперь для перезаключения договора потребителям достаточно просто оплатить счет и/или продолжить потреблять электроэнергию – это будет считаться согласием с условиями публичного договора и автоматически подключит потребителя к услугам двух компаний.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко сообщала, что договор потребителя с оператором системы распределения преимущественно касается технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии, процедуры отключения и подключения, а договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии в качестве товарной продукции.

Как платить за свет

По информации НКРЭКУ, стоимость услуг для украинцев пока не изменится, а поменяется только внешний вид платежки. После 1 февраля 2019 года потребители получат один общий платежный документ с новыми реквизитами. В счете будут две отдельные позиции: за услуги поставки электроэнергии и за услуги распределения. Новые реквизиты будут доступны на сайтах компаний, которые предоставляют энергоуслуги, и в первых счетах от поставщика, которые придут потребителям в феврале 2019 года.

Все расчеты проводятся через компанию-поставщика (для киевлян это "Киевские энергетические услуги"). При оплате через банк или интернет-банкинг нужно будет указать новые реквизиты. В системе "личный кабинет" и электронных платежных системах изменения вступят в силу автоматически.

Касательно показаний счетчиков, как и раньше, их можно передавать через личный кабинет, по телефону контакт-центра 15-88 или через Соцсети.