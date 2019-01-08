Политика Украина пока не готова вступить в ЕС – Климкин

2019-01-08 22:00 273

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина в настоящее время не готова вступить в Европейский Союз.

"Вступление в ЕС и вступление в НАТО – это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совершенно о другом", - подчеркнул Климкин.

"С НАТО там несколько проще на самом деле. Нам нужен консенсус внутри НАТО, и нужно что-то сделать еще в Украине, поскольку мы сами не готовы. Мы честно должны говорить", - отметил министр.

"Если будем по-настоящему работать и будем меняться, поскольку так, как сегодня, Украина (реформируется. – Ред.), она в ЕС ни за год, ни за два, ни за пять не вступит, так же и в НАТО", - отметил Климкин.

Отметим, большинство украинцев выступают за вступление в ЕС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.

Согласно обнародованным данным опроса, большинство украинцев (52%) считают, что Украине необходимо стать членом Европейского Союза. В то же время около трети респондентов (34%) с этим не согласны, еще 15% не смогли определиться со своей позицией.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении одобрила изменения в Конституцию, которые обязывают власти обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО.