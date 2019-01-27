Мир Сегодня во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста

2019-01-27 12:30 135

Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Памятная дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 в резолюции 60/7.

Именно в этот день, 27 января 1945 года, военные освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. За время существования этого концлагеря в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 млн человек.

Памятные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, пройдут в воскресенье в музее, созданном на месте бывшего лагеря смерти.