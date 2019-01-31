Мир 18+ За организацию встреч свингеров семейную пару приговорили к 20 годам колонии

2019-02-01 22:12 219

В Египте уголовный суд города Шобра аль-Хейма приговорил к 20 годам лишения свободы семейную пару за организацию вечеринок свингеров.

По даннвм Аl-Masry Al-Youm, в приговоре отмечается, что семейная пара "обвиняется в склонении к проституции, управлении салоном для занятия проституцией, а также злоупотреблении средствами связи для распространения порока".

По данным следствия, глава семьи − автомеханик по профессии − создал страницу в Facebook, на которой выставлял фотографии своей обнаженной супруги и объявления с предложением к другим семейным парам поучаствовать в оргии.

До ареста паре удалось провести несколько подобных встреч с другими семьями.

Женщина утверждает, что согласилась участвовать в подобных действиях из-за страха потерять мужа, которому надоела семейная рутина.

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