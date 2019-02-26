Политика Порошенко в который раз рассказал, как Кремль готовится к реальному удару

2019-02-26 21:00 210

Президент Петр Порошенко снова заявляет, что существует реальная угроза полномасштабной войны, поскольку сейчас Россия ведет большую подготовку к удару.

Об этом он сказал в ходе оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины 26 февраля.

"Угроза полномасштабной войны – не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что российская агрессия началась 5 лет назад, но Кремль "никоим образом не отказался от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем".

"Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения", - сказал Порошенко.

По его словам, на западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе 2 общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО.

Кроме того, на юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона и на территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных", - сказал президент.

Он добавил, что вблизи наших границ формируются и развиваются ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Это абсолютно ничего общего с обороной для Российской Федерации не имеет. Эти силы предназначены для военного удара, и именно к этому готовится Кремль", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, одним из главных выводов, который общество должно сделать за 5 лет войны, является то, что курс Украины должен быть на вступление в НАТО и в ЕС.

"Украина в НАТО – это гарантия нашей безопасности. Точка. Никаких дискуссий быть не может", - подытожил Порошенко.