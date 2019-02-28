Политика Украине грозят штрафные санкции за отказ от участия в Евровидении-2019

2019-02-28 14:13 288

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова заявила, что Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в Евровидении-2019.

В контракте с участником Евровидения от Украины якобы есть отдельный пункт о штрафных санкциях за невыполнения договора.

"Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди", - сказала Кольцова.

На уточняющий вопрос о том, должна ли Украина заплатить штраф из-за отказа участвовать в Евровидении Кольцова сказала: "Не факт, мы можем просто транслировать конкурс, но должны договориться с вещательным союзом, возможно даже получится уменьшить стоимость прав для Украины из-за того, что мы не берем участие. Но вы знаете у нас большие долги перед вещательным союзом и им наверное тоже очень тяжело входить в наше положение".

Напомним, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины.