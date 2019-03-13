Политика Диетологи назвали главную причину, из-за которой человеку сложно похудеть

2019-03-13 18:00 174

Мексиканский диетолог Хуан Ромеро Вилья в ходе одного из исследований выявил, что вес зависит от вашего настроения - чем хуже ваше обычное настроение, тем быстрее вы набираете вес. Об этом сообщает El Rockes Cultura.

Многие люди проводят часы в тренажерном зале, используют экстремальные диеты, пытаясь сбросить лишний вес, однако мало кто догадывается, что потере лишних килограмм мешает плохое настроение.

Согласно данным нового исследования, причина ожирения кроется не только в отсутствии нормального отдыха, в низкой физической активности или плохом питании.

Еще один немаловажный фактор, который влияет на набор веса, - длительный стресс.

Когда мы беспокоимся, в организме выделяются адреналин и кортизол, эти гормоны вызывают воспаление, из-за него клетки перестают выделять продукты своей жизнедеятельности, зато с удвоенной силой накапливают жир.

Также, в состоянии стресса организм расходует большие запасы энергии и в качестве защитной реакции требует быстро ее восполнить с помощью еды.

Вот почему врачи рекомендуют сохранять спокойствие даже в самых неприятных ситуациях. Мыслите позитивно, не поддавайтесь эмоциям, питайтесь правильно, ведите активный образ жизни, и тогда вы точно похудеете.

Напомним, диетологи утверждают, что причиной избыточного веса могут быть диеты, на которых вы сидели ранее. Во время сидения на диете наш мозг воспринимает резкое ограничение пищи как сигнал тревоги о возможности "голодной смерти", поэтому необходимо срочно делать запасы.

Организм начинает беречь каждую жировую клетку, что есть сил. Статистика не обманывает - 2/3 тех, кто сидел на диетах, через пару лет вновь возвращаются к прежнему весу или набирают еще больше. При очень быстрой потере веса удержать результат удается только лишь 5% счастливчиков. К тому же сильные колебания весаопасны для здоровья, в том числе они повышают риск сердечнососудистых болезней. За быстрый результат придется дорого заплатить.

Самым безопасным считается снижение веса не более чем на 1-2 кг в месяц. Самый надежный способ - отнюдь не диеты, а постепенный переход на здоровую еду - в основном на овощи и фрукты, и, конечно же, на физическую активность.