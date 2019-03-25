Политика В Украину не пустили двух российских актеров: ездили в оккупированный Крым

2019-03-25 19:00 210

24 марта пограничники не пропустили в Украину двух российских актеров, которые ранее незаконно посещали Крым.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Одного российского актера обнаружили в аэропорту "Борисполь", он прилетел рейсом из Минска. Второй российский актер прилетел в Украину через аэропорт Одессы и планировал принять участие в съемках сериала.

"За нарушение закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба призывает граждан, профсоюзы, учреждения и общественные организации, которые приглашают в Украину иностранцев и лиц без гражданства, выяснять у них, не посещали ли они аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о Владимире Селезневе и Ольге Филипповой.

Отмечается, что за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее составили 800 админпротоколов.

Кроме того, через это правонарушение 310 иностранцам отказали в пересечении госграницы, а относительно почти 240 – приняли решение о запрете въезда в Украину.

Также с начала года запрет на въезд в Украину получили 35 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.